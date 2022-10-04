"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Из-за двух ДТП подряд в левом ряду на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Золоторожского Вала сформировался затор. Он начался от Нижегородской эстакады до Лефортовского тоннеля. Преодоление этого участка займет около 15 минут.

На внутренней стороне МКАД от Молдогуловой улицы до улицы Верхние Поля водителям придется постоять в восьмикилометровом заторе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.