"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла

Движение в Москве оценили в 2 балла. Длина заторов составила 39 километров.

Заторы уже появились на Ярославском шоссе, а также на Рязанском и Волгоградском проспекте. На ТТК, а именно на внутренней стороне на Нижегородской эстакаде, в левом ряду проводятся дорожные работы. Движение затруднено на 1,5 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.