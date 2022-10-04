"Утро": столичным автомобилистам рассказали о ситуации на дорогах

Столичный трафик составил 2 балла. Трудно въехать в город с Новоегорьевского шоссе на улицу Верхние Поля, машины стали скапливаться еще за МКАД. Длина затруднений достигла двухкилометровой отметки.

Также водителям придется постоять в заторе на внутренней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Капотни. Из-за ДТП в левом ряду на 13-м километре сформировался пятикилометровый затор, который автомобилисты смогут преодолеть за 15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.