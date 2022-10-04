"Утро": дождь и ветер ожидаются в Москве 4 октября

Во вторник, 4 октября, в столичном регионе ожидается 13 градусов, дождь и сильный ветер. Его порывы будут достигать 4–9 метров в секунду.

Вечером в этот день похолодает до 11 градусов. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



