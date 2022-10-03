"Утро": общая протяженность заторов в столице составила 125 километров

Дорожный трафик составил 5 баллов. Общая протяженность заторов – 125 километров.

Затруднено движение в сторону МКАД по проспекту Вернадского, от улицы Удальцова до улицы Лобачевского. По-прежнему сложно проехать и по внешней стороне на юге МКАД, от Профсоюзной улицы до улицы Поляны.

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