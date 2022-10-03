"Утро": дорожный трафик в столице оценивается в 6 баллов

Столичный трафик к этому часу составляет 5 баллов. На полтора километра затруднено движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Золоторожский Вал. Так, путь от Танкового проезда до шоссе Энтузиастов займет около 20 минут.

Тяжело проехать водителям и на внутренней стороне МКАД – на участке от Волоколамского до Ленинградского шоссе. Здесь длина затруднений составляет больше 6 километров из-за мелкого ДТП при съезде на Ленинградское шоссе.

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