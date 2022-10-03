"Утро": москвичам рассказали о погоде в понедельник, 3 октября

В столичном регионе в понедельник, 3 октября, ожидается 14 градусов, дождь и сильный ветер. Его порывы будут достигать 15–17 метров в секунду.

Вечером в этот день похолодает до 11 градусов. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

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