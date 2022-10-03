"Утро": специалист ЦОДД рассказал о ситуации на дорогах столицы

Дорожный трафик в столице оценивается в 6 баллов. Общая протяженность заторов составляет 155 километров.

На Дмитровском шоссе плотный затор образовался от Бескудниковского бульвара до Красностуденческого проезда.

По-прежнему сложно проехать по внешней стороне на юге МКАД – от Профсоюзной улицы до улицы Поляны. Там на 36-м километре рано утром произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

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