"Утро": ЦОДД оценил трафик на столичных дорогах в 6 баллов

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 6 баллов. Плотный поток к этой минуте наблюдается на Нижней Масловке.

На 40-м километре Московской кольцевой на внешней стороне постоять в заторе придется больше получаса. Он образовался на участке от Калужского шоссе до пересечения с улицей Поляны.

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