"Утро": дорожный трафик в столице оценивается в 4 балла

Дорожный трафик в столице оценивается в 4 балла, общая протяженность заторов равна 122 километрам.

Сообщается, что плотный затор образовался от улицы Сайкина до Волгоградского проспекта. Там после пересечения Остаповского путепровода произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате происшествия участники перекрыли третью и четвертую полосы.

На юге города не просто проехать в сторону ТТК по Варшавскому и Каширскому шоссе из-за аварии с участием фуры и легкового автомобиля после пересечения Нагатинской улицы. Участники занимают средние ряды.

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