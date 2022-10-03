"Утро": загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов, следует из данных ЦОДД. К настоящему моменту трудно въехать в город на Волгоградский проспект, машины стали скапливаться уже за МКАД.

Далее автомобилистам придется постоять в заторе от улицы Академика Скрябина до съезда на ТТК.

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