"Утро": специалист ЦОДД рассказал о ситуации на дорогах столицы

Дорожная обстановка в столице оценивается в 3 балла. На 32-м километре МКАД по внешней стороне сразу после Симферопольского шоссе произошло столкновение легковых автомобилей в левом ряду. Осложняет ситуацию и проведение дорожных работ на проезжей части. Длина затора составляет пока 1 километр.

Также растет затор на 35-м километре внешней стороны Московской кольцевой. На данном участке произошло столкновение грузовых автомобилей, в результате чего заняты левый и правый ряды.

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