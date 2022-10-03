"Утро": столичным автомобилистам рассказали о ситуации на дорогах

Столичный трафик к этому часу составляет 2 балла. Затор на 10 километров собрался на внутренней стороне МКАД. На данном участке ведутся работы по реконструкции транспортной развязки. Дорожными ограждениями перекрыт левый ряд.

Автомобилистам придется сбросить скорость сразу же после Волгоградского проспекта. Там движение затруднено на 3 километра. На внешней стороне ТТК водители постоят в заторе при съезде с Нижегородской эстакады на шоссе Энтузиастов.

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