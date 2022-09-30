"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 3 балла

ЦОДД оценил столичный трафик в 3 балла. Сложно проехать на Проспекте Мира по направлению в центр. Затор от Рижской эстакады и до поворота на Садовое кольцо оценивается в два километра.

На шоссе Энтузиастов образовался серьезный затор. Постоять придется около станции метро "Шоссе Энтузиастов". Там осложняет ситуацию сломавшийся автомобиль в правом ряду. Затруднение оценивается в три километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.