"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 3 балла

По данным ЦОДД, на столичных дорогах в данный момент 3 балла. Уже традиционно образовался затор на шоссе Энтузиастов в сторону центра. Как минимум полчаса можно потерять на маршруте от Главной аллеи до Авиамоторной улицы.

Трудно проехать в сторону центра и на Рязанском проспекте. Затор образовался от улицы Паперника до Нижегородской улицы. Затруднения составляют четыре километра. Ситуацию осложняют мелкие аварии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.