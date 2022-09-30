"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 1 балл

Специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 1 балл.

Уплотняется поток на ТТК в районе Рижской эстакады в обоих направлениях, но скорость потока держится в районе 50–60 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.