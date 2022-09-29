"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

В настоящий момент столичный трафик оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 85 километра.

Сложно проехать по внешней стороне на севере ТТК от Рижской эстакады до улицы Нижняя Масловка. Там перед пересечением Башиловской улицы произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. Длина затора – более пяти километров.

Продолжаются дорожные работы по реконструкции транспортной развязки на 14-м километре МКАД в районе улицы Верхние Поля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



