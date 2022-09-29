"Утро": общая длина заторов в столице составила 103 километра

Движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 103 километра.

На юге столицы затруднено движение в сторону ТТК на Каширском шоссе из-за столкновения двух легковых автомобилей перед съездом на Коломенский проезд. Начало затора зафиксировано от Пролетарского проспекта.

Непросто проехать по внутренней стороне МКАД от 43-го до 49-го километра. Причина – неисправный грузовой автомобиль в районе съезда на Рябиновую улицу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.