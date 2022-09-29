"Утро": в столице ожидается 13 градусов 29 сентября

В четверг, 29 сентября, в Москве ожидаются облачная погода и дождь. Температура днем составит 13 градусов.

Будет дуть ветер с порывами 3–8 метров в секунду. Влажность воздуха – 76%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.