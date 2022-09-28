"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

В настоящий момент столичный трафик оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 74 километра.

На западе МКАД непросто проехать по внутренней стороне из-за дорожных работ на 53-м километре. Плотный затор образовался от проспекта Генерала Дорохова до Сколковского шоссе.

Сложно проехать по внешней стороне ТТК от Русаковской улицы до проспекта Мира. Длина затора – три километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.