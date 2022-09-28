"Утро": москвичам рассказали о погоде 28 сентября

В среду, 28 сентября, в Москве ожидаются облачная погода и дождь. Температура днем составит 11 градусов. Атмосферное давление составит 738 миллиметра ртутного столба.

Будет дуть ветер с порывами 2–7 метров в секунду. Влажность воздуха – 76%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.