"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

Столичный трафик к этому часу составляет 4 балла. Сложно проехать на ТТК в районе Автозаводской улицы. Водители на этом участке потеряют до 30 минут.

Непросто проехать и на Люблинской улице. Сложно проехать в районе улицы Перерва, а также затор формируется от проезда Кирова до Кубанской улицы.

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