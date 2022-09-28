"Утро": общая длина заторов в столице составила 150 километров

Движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 150 километров.

Затруднено движение по внутренней стороне от Лефортовского тоннеля до Нижегородской эстакады. На эстакаде в районе Автомобильного проезда продолжаются работы по ремонту моста. Движение на месте работ ограничено до трех полос.

На западе МКАД образовывался затор на внутренней стороне, а именно от Рублевского шоссе до съезда на Мякининский проезд. Причина – неисправный легковой автомобиль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.