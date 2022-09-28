"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 28 сентября

Атмосферное давление в столице установилось в среду, 28 сентября, на отметке 738 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 76%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 11 градусов тепла. Вечером температура составит 8 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.