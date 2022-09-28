"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Очень плотно автомобилисты едут на проспекте Мира в сторону центра. Затор растянулся от улицы Бориса Галушкина и практически до Садового кольца. Затруднение оценивается в шесть километров.

Длинный затор образовался на шоссе Энтузиастов. Машины скапливаются от Главной аллеи и до пересечения с ТТК. Скорость потока не превышает 40 километров в час.

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