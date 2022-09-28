"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

Дорожный трафик в городе оценивается 5 балла. Общая протяженность заторов – 154 километра.

Непросто проехать в сторону ТТК по Варшавскому шоссе, а именно от улицы Подольских Курсантов до станции метро "Варшавская". Причина – столкновение двух легковых автомобилей. Участники перекрыли средний ряд. Длина затора – четыре километра.

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