"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Трудно проехать по Каширскому шоссе в сторону центра. Плотный поток начинается в районе Сабуровской улицы и тянется до проспекта Андропова.

Внушительный затор образовался на Рязанском проспекте от улицы Паперника до Нижегородской эстакады. Затруднения составляют пять километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.