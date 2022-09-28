"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в столице 28 сентября

В среду, 28 сентября, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 76%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 738 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 11 градусов тепла. Вечером температура составит 8 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.