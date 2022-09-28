"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

По данным ЦОДД, в данный момент трафик в столице оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 74 километра.

На СВХ в направлении Ярославского шоссе произошло столкновение двух автомобилей с последующим опрокидыванием на крышу одного из участников ДТП. Затор оценивается в 2,5 километра.

Сбросить скорость на два километра придется на ТТК из-за столкновения трех автомобилей перед Беговым тоннелем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.