"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

По данным ЦОДД, дорожный трафик в столице оценивается в 2 балла. В данный момент плотный поток наблюдается на ТТК в районе Савеловской эстакады. Затор собирается по внешней стороне от Сущевского вала и далее до Новой Башиловки.

Сложная ситуация возникла и на Волгоградском проспекте. Там сформировался серьезный затор из-за аварии около станции метро "Текстильщики". Водители могут потерять до 15 минут в пути. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.