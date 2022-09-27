"Утро": плотный поток сформировался на Варшавском шоссе

В настоящий момент столичный трафик оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 90 километров.

На 109-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись два грузовика. Движение проходит только по двум полосам. Затруднение составляет почти четыре километра.

На Варшавском шоссе в районе пересечения с Нагорным проездом столкнулись два автомобиля. Авария несерьезная, но затор растянулся на два километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.