"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

Столичный трафик к этому часу составляет 4 балла. Серьезные затруднения есть на внутренней стороне МКАД в районе 31-го километра. Затор растянулся примерно на шесть километров от Липецкой улицы до съезда на Варшавское шоссе. На этом участке можно задержаться на 15 минут дольше обычного.

Полчаса можно потерять в заторе на шоссе Энтузиастов. Он начинается от Главной аллеи до Авиамоторной улицы. Поток в сторону центра движется очень медленно, а средняя скорость не превышает 30 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.