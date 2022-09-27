"Утро": общая длина заторов в столице составила 105 километров

В настоящий момент трафик оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 105 километров.

На внешней стороне ТТК в районе дома № 3 по Новой Башиловке столкнулись два автомобиля. Движение затруднено на четыре километра.

На Ленинградском проспекте в районе дома № 43 произошло небольшое ДТП. Затруднение движения составляет один километр. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



