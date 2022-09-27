"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Плотный поток из автомобилей движется на Проспекте Мира в сторону центра. Затор растянулся почти на пять километров от Сельскохозяйственной улицы до Рижской эстакады.

Трудно проехать на ТТК в районе Савеловской эстакады. Водители потеряют там до 15 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.