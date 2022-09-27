"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

Движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 150 километров.

На Ботанической улице наблюдается затор. Причина – ДТП на перекрестке с улицей Малая Ботаническая. Длина затруднения составляет один километр.

На Озерной улице в районе улицы Малая Очаковская произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Длина затора – около пяти километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.