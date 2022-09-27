"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Серьезные затруднения есть на Рязанском проспекте в сторону центра от улицы Паперника до Нижегородской эстакады. Затор растянулся на пять километров. Потерять в пути на этом участке можно до 20 минут.

На всем протяжении Люблинской улицы зафиксирован плотный поток в сторону центра. Затор собирается ближе к Волгоградскому проспекту.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.