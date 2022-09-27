"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в столице 27 сентября

Во вторник, 27 сентября, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 87%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 13 градусов тепла. Вечером температура составит 11 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.