"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

По данным ЦОДД, в данный момент трафик в столице оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 60 километров.

Сложно будет проехать на внешней стороне МКАД в районе 77-го километра. Там из-за ремонтных работ возник затор на пять километров.

Также из-за ремонтных работ на МКАД серьезные затруднения движения есть на внешней стороне 85-го километра и внутренней стороне 14-го километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



