"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

По данным ЦОДД, дорожный трафик в столице оценивается в 2 балла. Непросто проехать по шоссе Энтузиастов в сторону центра. Затор начинается от Электродного проезда и тянется до самого Третьего транспортного кольца. Его длина – почти четыре километра.

Также трудно и на Волгоградском проспекте в сторону центра. Самая сложная ситуация на подъезде к станции метро "Текстильщики". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.