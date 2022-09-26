"Утро": плотный поток сформировался на Варшавское шоссе

В настоящий момент столичный трафик оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 64 километра.

Низкие скорости показывает Варшавское шоссе по направлению в центр. Причина – неисправный грузовой автомобиль перед пересечением с Дорожной улицей. Затор оценивается в 4,5 километра.

Затор длиной три километра зафиксирован на Рязанском проспекте в направлении центра по причине столкновения автомобиля с мотоциклом. Сотрудникам ГИБДД информация была уже передана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.