"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. На Волоколамском шоссе до 15 минут водители простояли в заторе в сторону центра перед Тушинским тоннелем.

Сложно проехать на Волгоградском проспекте. В сторону центра затор образовался от Есенинского бульвара до пересечения с Люблинской улицей. На этом участке еще осложняют ситуацию и мелкие аварии. Потерять там можно до 25 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



