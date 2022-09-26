"Утро": москвичам рассказали о погоде 26 сентября

В понедельник, 26 сентября, в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Температура днем составит 11 градусов.

Будет дуть ветер с порывами 3–8 метров в секунду. Влажность воздуха – 75%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.