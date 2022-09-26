"Утро": движение в Москве оценили в 4 балла

В настоящий момент трафик оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 92 километра.

На 58-м километре МКАД находится неисправный грузовой автомобиль. Из-за этого придется провести в заторе четыре километра.

На внутренней стороне ТТК на Новорижской эстакаде тоже стоит неисправный автомобиль. Придется снизить скорость от Беговой улицы. Там затор оценивается в 3,5 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.