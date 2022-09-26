"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 26 сентября

Атмосферное давление в столице установилось в понедельник, 26 сентября, на отметке 744 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 11 градусов тепла. Вечером температура составит 9 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



