"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Непросто проехать в районе 31-го километра МКАД. Затор от Липецкой улицы тянется практически до съезда на Варшавское шоссе. Потерять можно до 20 минут в пути.

На Рязанском проспекте в сторону центра наблюдается очень плотное движение. Затор растянулся от улицы Паперника и практически до Нижегородской эстакады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.