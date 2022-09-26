"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в четыре балла

Движение в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 140 километров.

Мелкое ДТП вынуждает сбросить скорость водителей, двигающихся по Каширскому шоссе. В районе дома № 31 в третьей и четвертой полосах зафиксировано два столкнувшихся автомобиля.

Также сложно проехать по Ленинградскому шоссе. Движение медленное от Беломорской улицы до моста Победы. На Ярославском шоссе похожая ситуация. Движение затруднено практически от МКАД и до Северянинского путепровода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.