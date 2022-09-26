"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

По данным ЦОДД, в данный момент трафик в столице оценивается в 4 балла. В эти минуты трудно проехать по шоссе Энтузиастов в сторону центра, затор растянулся от Главной аллеи до Авиамоторной улицы.

Также плотный поток машин фиксируется на Люблинской улице в сторону Текстильщиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



