"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла

По данным ЦОДД, в данный момент трафик в столице оценивается в 2 балла. В эти минуты на ТТК в районе Савеловской эстакады зафиксирован плотный поток автомобилей.

На Волгоградском проспекте в сторону центра от Есенинского бульвара до метро "Текстильщики" придется постоять в заторе около 15 минут. Длина затора растет с каждым часом.

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