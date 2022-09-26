"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

По данным ЦОДД, в данный момент трафик в столице оценивается в 2 балла. На Третьем транспортном кольце в районе Савеловской эстакады образовался плотный поток.

На Волгоградском проспекте в сторону центра от Есенинского бульвара до станции метро "Текстильщики" затор растянулся на 15 минут. Средняя скорость потока не превышает 30 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



