"Утро": общая длина столичных утренних заторов составила 60 километров

Загруженность дорог на данный момент оценивается в четыре балла, длина заторов составила 60 километров.

На Волгоградском проспекте в районе дома №42 в сторону области столкнулись грузовик и легковушка. Движение затруднено по проспекту и по внешней стороне ТТК.

На Большой Черкизовской улице в раойне дома №5 в сторону области произошло ДТП с участием легковушек, заняты два ряда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.